Freundlicher Handel in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,46 Prozent höher bei 18 968,84 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,367 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,219 Prozent auf 18 923,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 882,16 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 915,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 968,84 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,883 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SPI mit 18 574,54 Punkten berechnet. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 18 122,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SPI einen Wert von 17 040,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,98 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 19,75 Prozent auf 5,82 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,09 Prozent auf 6,00 CHF), Kudelski (+ 3,64 Prozent auf 1,28 CHF), Vetropack A (+ 2,35 Prozent auf 19,14 CHF) und VAT (+ 2,07 Prozent auf 621,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), Schweiter Technologies (-4,68 Prozent auf 275,00 CHF), IVF HARTMANN (-3,86 Prozent auf 124,50 CHF), SoftwareONE (-3,83 Prozent auf 8,17 CHF) und Xlife Sciences (-3,08 Prozent auf 22,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 249 198 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 283,761 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at