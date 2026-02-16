SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SPI-Marktbericht
|
16.02.2026 15:59:09
Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge
Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,22 Prozent auf 18 804,12 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 18 772,07 Punkten, nach 18 763,25 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 18 848,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 767,72 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Der SPI lag noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI bei 17 391,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 038,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent nach oben. Bei 18 848,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 14,52 Prozent auf 7,10 CHF), Gurit (+ 13,47 Prozent auf 29,90 CHF), Molecular Partners (+ 7,33 Prozent auf 3,66 CHF), Mikron (+ 5,95 Prozent auf 17,82 CHF) und Evolva (+ 5,18 Prozent auf 0,89 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-10,22 Prozent auf 0,10 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,88 Prozent auf 2,11 CHF), SIG Group (-3,51 Prozent auf 12,10 CHF), lastminutecom (-3,05 Prozent auf 14,30 CHF) und Arbonia (-2,81 Prozent auf 5,54 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 324 306 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 323,375 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.