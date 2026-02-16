SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

SPI-Marktbericht 16.02.2026 15:59:09

Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,22 Prozent auf 18 804,12 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 18 772,07 Punkten, nach 18 763,25 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 848,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 767,72 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI bei 17 391,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 038,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent nach oben. Bei 18 848,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 14,52 Prozent auf 7,10 CHF), Gurit (+ 13,47 Prozent auf 29,90 CHF), Molecular Partners (+ 7,33 Prozent auf 3,66 CHF), Mikron (+ 5,95 Prozent auf 17,82 CHF) und Evolva (+ 5,18 Prozent auf 0,89 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-10,22 Prozent auf 0,10 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,88 Prozent auf 2,11 CHF), SIG Group (-3,51 Prozent auf 12,10 CHF), lastminutecom (-3,05 Prozent auf 14,30 CHF) und Arbonia (-2,81 Prozent auf 5,54 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 324 306 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 323,375 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gurit Holding AG

Analysen zu SIG Group

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Arbonia AG 6,07 -1,78% Arbonia AG
Evolva Holding AG 1,05 7,14% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 28,20 -1,40% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,85 1,48% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 2,30 -0,43% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,24 -4,98% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 15,40 -3,75% lastminute.com N.V.
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 -10,04% Leclanche (Leclanché SA)
Mikron AG (Mikron Technology) 17,46 3,80% Mikron AG (Mikron Technology)
Molecular Partners AG 3,93 7,24% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 408,00 0,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SIG Group 13,23 -3,57% SIG Group
UBS 35,57 0,65% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 821,47 0,31%

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

