Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester

Mit dem SPI ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0,76 Prozent höher bei 18 543,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 18 432,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 404,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 565,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 432,19 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,447 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der SPI noch bei 17 147,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 610,35 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 10,67 Prozent auf 49,80 CHF), Leonteq (+ 8,23 Prozent auf 15,00 CHF), EMS-CHEMIE (+ 8,08 Prozent auf 615,00 CHF), MCH (+ 7,23 Prozent auf 4,45 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,15 Prozent auf 0,69 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Montana Aerospace (-7,36 Prozent auf 32,10 CHF), Autoneum (-6,69 Prozent auf 159,00 CHF), Cicor Technologies (-5,62 Prozent auf 126,00 CHF), Komax (-4,75 Prozent auf 58,10 CHF) und Swissquote (-4,74 Prozent auf 466,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 963 706 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,758 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at