SPI
|
21 257,73
|
-53,28
|
-0,25 %
|Marktbericht
|
12.11.2026 17:58:45
Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
Der SPI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,55 Prozent auf 21 311,01 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,665 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,775 Prozent auf 21 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 194,70 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21 245,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 370,09 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 652,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 370,95 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 17 627,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 14,74 Prozent auf 26,16 CHF), BioVersys (+ 5,75 Prozent auf 23,90 CHF), Ypsomed (+ 5,60 Prozent auf 437,20 CHF), Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF) und Feintool International (+ 2,45 Prozent auf 10,45 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), WISeQey (-6,71 Prozent auf 6,53 USD), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,55 Prozent auf 0,14 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 975 599 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 354,106 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
SPI-Fundamentaldaten
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|28,28
|0,50%
|ASMALLWORLD AG
|1,22
|-6,87%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 354,00
|2,34%
|Bellevue AG
|7,26
|0,83%
|BioVersys
|23,40
|-2,09%
|Curatis AG
|16,00
|-4,76%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|-1,61%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,20
|0,00%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,35
|0,00%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|-0,68%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,80
|0,36%
|UBS
|43,77
|0,18%
|Villars SA
|580,00
|-2,52%
|WISeQey
|6,57
|-0,30%
|Ypsomed AG
|459,40
|-3,16%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|21 257,73
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.