Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der SPI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,55 Prozent auf 21 311,01 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,665 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,775 Prozent auf 21 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 194,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21 245,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 370,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 652,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 370,95 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 17 627,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 14,74 Prozent auf 26,16 CHF), BioVersys (+ 5,75 Prozent auf 23,90 CHF), Ypsomed (+ 5,60 Prozent auf 437,20 CHF), Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF) und Feintool International (+ 2,45 Prozent auf 10,45 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), WISeQey (-6,71 Prozent auf 6,53 USD), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,55 Prozent auf 0,14 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 975 599 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 354,106 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at