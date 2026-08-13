UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance im Fokus 13.08.2026 17:59:18

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

Der SPI entwickelte sich am Abend positiv.

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,21 Prozent höher bei 20 413,39 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,530 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,112 Prozent stärker bei 20 393,82 Punkten, nach 20 370,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20 391,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 480,30 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,683 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 20 064,96 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18 684,24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 16 677,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,90 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Komax (+ 21,45 Prozent auf 73,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,61 Prozent auf 32,95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,41) Prozent auf 12,94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,91 Prozent auf 5,50 CHF) und Tecan (N) (+ 6,85 Prozent auf 195,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Idorsia (-6,54 Prozent auf 6,29 CHF), Curatis (-4,38 Prozent auf 18,55 CHF), Xlife Sciences (-3,75 Prozent auf 15,40 CHF), COLTENE (-2,07 Prozent auf 47,35 CHF) und ams-OSRAM (-1,71 Prozent auf 19,58 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 871 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK
29.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 20,10 -1,95% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 37,90 8,44% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
COLTENE AG 50,50 1,81% COLTENE AG
Curatis AG 18,00 -2,96% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,18 0,93% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,55 -4,31% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 6,30 -6,60% Idorsia AG
Komax AG 84,00 6,87% Komax AG
Logitech S.A. 89,10 -1,59% Logitech S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 13,25 -4,68% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,60 -2,60% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Tecan (N) 208,00 -0,10% Tecan (N)
UBS 46,29 -0,37% UBS
Xlife Sciences AG 15,35 -0,32% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 266,55 -0,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen