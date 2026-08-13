UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SPI-Performance im Fokus
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13.08.2026 17:59:18
Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Gewinnen
Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,21 Prozent höher bei 20 413,39 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,530 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,112 Prozent stärker bei 20 393,82 Punkten, nach 20 370,95 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 20 391,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 480,30 Zähler.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,683 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 20 064,96 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18 684,24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 16 677,64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,90 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Komax (+ 21,45 Prozent auf 73,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,61 Prozent auf 32,95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,41) Prozent auf 12,94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,91 Prozent auf 5,50 CHF) und Tecan (N) (+ 6,85 Prozent auf 195,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Idorsia (-6,54 Prozent auf 6,29 CHF), Curatis (-4,38 Prozent auf 18,55 CHF), Xlife Sciences (-3,75 Prozent auf 15,40 CHF), COLTENE (-2,07 Prozent auf 47,35 CHF) und ams-OSRAM (-1,71 Prozent auf 19,58 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 871 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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