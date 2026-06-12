Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der SPI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag steigt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 1,00 Prozent auf 19 268,15 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,386 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,774 Prozent auf 19 225,52 Punkte an der Kurstafel, nach 19 077,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 268,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 225,52 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,47 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, stand der SPI bei 18 582,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der SPI auf 17 920,70 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 006,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,62 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Klingelnberg (+ 4,74 Prozent auf 13,25 CHF), Sika (+ 3,89 Prozent auf 152,20 CHF), Curatis (+ 3,33 Prozent auf 24,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,28 Prozent auf 6,92 CHF) und Holcim (+ 3,02 Prozent auf 74,46 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-17,32 Prozent auf 38,20 CHF), SHL Telemedicine (-5,49 Prozent auf 0,86 CHF), EvoNext (-5,14 Prozent auf 1,66 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,28 Prozent auf 236,00 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 740 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 284,920 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at