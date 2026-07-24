Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Am Freitag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 19 980,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,474 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,247 Prozent auf 19 981,31 Punkte an der Kurstafel, nach 19 932,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 980,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 983,16 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19 912,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 597,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SPI auf 16 825,84 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,53 Prozent nach oben. Bei 20 370,23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Medmix (+ 4,56 Prozent auf 8,26 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 0,16 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 2,66 Prozent auf 131,00 CHF), Temenos (+ 2,45 Prozent auf 62,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,69 Prozent auf 12,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Orell Fuessli (-5,67 Prozent auf 141,50 CHF), GAM (-5,59 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und Calida (-4,68 Prozent auf 16,70 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 177 932 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,160 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at