Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Kursverlauf
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20.08.2026 09:28:41
Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün
Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent höher bei 20 242,39 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,503 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,143 Prozent höher bei 20 251,91 Punkten, nach 20 223,03 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 255,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 240,33 Einheiten.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,118 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der SPI noch bei 20 033,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 950,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SPI mit 17 035,70 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,96 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,58 Prozent auf 23,86 CHF), DocMorris (+ 3,30 Prozent auf 10,33 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,12 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (+ 3,11 Prozent auf 5,97 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 2,56 Prozent auf 64,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-12,82 Prozent auf 0,51 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF), Edisun Power Europe (-4,30 Prozent auf 66,80 CHF), SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF) und IVF HARTMANN (-3,65 Prozent auf 132,00 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 109 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 312,588 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,52
|-0,95%
|Basilea Pharmaceutica AG
|69,80
|4,65%
|Curatis AG
|19,90
|-0,25%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11,04
|4,64%
|Edisun Power Europe AG
|68,60
|-1,72%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|0,00%
|Idorsia AG
|5,96
|-3,87%
|IVF HARTMANN AG
|138,00
|0,00%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|24,46
|-1,05%
|Logitech S.A.
|81,88
|-4,99%
|MindMaze Therapeutics
|0,20
|-9,09%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|396,40
|-1,10%
|Schlatter Industries AG
|18,20
|-2,15%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|UBS
|45,56
|0,07%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 199,27
|-0,12%
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