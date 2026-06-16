Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,19 Prozent aufwärts auf 19 410,22 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,420 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19 411,49 Zählern und damit 0,198 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 373,11 Punkte).

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19 394,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 411,49 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der SPI bei 18 681,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der SPI einen Wert von 17 937,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, betrug der SPI-Kurs 16 710,25 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,40 Prozent aufwärts. Bei 19 554,73 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 60,00 Prozent auf 10,00 CHF), PolyPeptide (+ 4,46 Prozent auf 35,15 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,99 Prozent auf 0,26 CHF), BELIMO (+ 2,79 Prozent auf 939,00 CHF) und Vetropack A (+ 2,46 Prozent auf 20,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), Gurit (-7,16 Prozent auf 35,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Curatis (-4,94 Prozent auf 23,10 CHF) und Schlatter Industries (-4,74 Prozent auf 18,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 216 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 288,468 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at