Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Für den LUS-DAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent stärker bei 23 950,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 064,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 638,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 016,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Stand von 24 215,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 570,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,51 Prozent ein. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,46 Prozent auf 41,47 EUR), Continental (+ 5,65 Prozent auf 64,28 EUR), Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 156,95 EUR), Commerzbank (+ 4,68 Prozent auf 31,78 EUR) und Deutsche Bank (+ 4,67 Prozent auf 27,79 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,06 Prozent auf 39,34 EUR), SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 171,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 32,53 EUR), Beiersdorf (+ 0,12 Prozent auf 81,08 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 242,70 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 542 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 200,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at