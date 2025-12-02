Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX-Marktbericht
|
02.12.2025 12:27:27
Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Gewinnen
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,90 Prozent stärker bei 23 765,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 23 576,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 784,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 945,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Wert von 23 653,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 925,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,04 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 9,68 Prozent auf 33,42 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 116,45 EUR), BASF (+ 2,21) Prozent auf 45,73 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 31,12 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 101,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 35,65 EUR), QIAGEN (-0,91 Prozent auf 40,61 EUR), Zalando (-0,72 Prozent auf 23,39 EUR), Henkel vz (-0,63 Prozent auf 69,30 EUR) und SAP SE (-0,53 Prozent auf 207,80 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 874 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
