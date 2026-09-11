Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|LUS-DAX im Blick
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11.09.2026 12:26:52
Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 25 542,00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 345,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 550,00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Stand von 26 398,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 611,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Wert von 23 752,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 144,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,85 Prozent auf 507,20 EUR), Siemens (+ 1,82 Prozent auf 262,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,69 Prozent auf 45,46 EUR) und Infineon (+ 1,63 Prozent auf 56,71 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-2,66 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR), Brenntag SE (-0,98 Prozent auf 60,74 EUR), Continental (-0,68 Prozent auf 70,22 EUR) und Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 278,70 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 856 400 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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