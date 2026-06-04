Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,07 Prozent höher bei 24 948,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 713,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 006,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 23 900,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 273,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 263,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,56 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,04 Prozent auf 163,80 EUR), Scout24 (+ 4,94 Prozent auf 75,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,19 Prozent auf 37,53 EUR), Airbus SE (+ 3,71 Prozent auf 175,60 EUR) und Merck (+ 3,18 Prozent auf 137,75 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5,44 Prozent auf 83,21 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 157,44 EUR), Continental (-1,67 Prozent auf 69,64 EUR), RWE (-1,61 Prozent auf 56,22 EUR) und Siemens (-1,47 Prozent auf 270,95 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 461 712 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 212,443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at