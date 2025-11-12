Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu

Der LUS-DAX befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.

Um 12:25 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 24 349,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 197,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 393,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 124,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 142,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 064,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,96 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 8,72 Prozent auf 36,84 EUR), Brenntag SE (+ 5,01 Prozent auf 49,46 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 28,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81 Prozent auf 212,30 EUR) und Commerzbank (+ 2,77 Prozent auf 34,47 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen EON SE (-4,93 Prozent auf 15,25 EUR), Scout24 (-2,17 Prozent auf 90,20 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 106,90 EUR), Deutsche Börse (-0,52 Prozent auf 209,80 EUR) und MTU Aero Engines (-0,19 Prozent auf 366,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 339 661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 246,220 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent an der Spitze im Index.

