Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance im Fokus
|
09.03.2026 17:58:49
Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen
Am Montag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 23 459,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 472,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 863,00 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 023,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der LUS-DAX bei 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 187,00 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,51 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. 22 863,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,30 Prozent auf 37,59 EUR), GEA (+ 2,05 Prozent auf 62,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 53,30 EUR) und Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 47,14 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), Continental (-4,22 Prozent auf 60,84 EUR), Beiersdorf (-3,71 Prozent auf 80,98 EUR), Vonovia SE (-3,22 Prozent auf 24,97 EUR) und Porsche Automobil (-3,13 Prozent auf 32,47 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 692 334 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 201,683 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,09 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Vonovia SE
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|38,13
|4,87%
|Beiersdorf AG
|82,02
|-2,12%
|Continental AG
|61,22
|-3,04%
|Deutsche Bank AG
|27,14
|0,37%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,55
|2,06%
|GEA
|62,90
|3,20%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,04
|-2,02%
|QIAGEN N.V.
|37,23
|-3,14%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|RWE AG St.
|53,84
|2,47%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
|Vonovia SE
|25,29
|-1,71%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 785,00
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.