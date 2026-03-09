Continental Aktie

Index-Performance im Fokus 09.03.2026 17:58:49

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der LUS-DAX kam am ersten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Montag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 23 459,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 472,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 863,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 023,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der LUS-DAX bei 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 187,00 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,51 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. 22 863,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,30 Prozent auf 37,59 EUR), GEA (+ 2,05 Prozent auf 62,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 53,30 EUR) und Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 47,14 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), Continental (-4,22 Prozent auf 60,84 EUR), Beiersdorf (-3,71 Prozent auf 80,98 EUR), Vonovia SE (-3,22 Prozent auf 24,97 EUR) und Porsche Automobil (-3,13 Prozent auf 32,47 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 692 334 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 201,683 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,09 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
19.02.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Bayer 38,13 4,87% Bayer
Beiersdorf AG 82,02 -2,12% Beiersdorf AG
Continental AG 61,22 -3,04% Continental AG
Deutsche Bank AG 27,14 0,37% Deutsche Bank AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,55 2,06% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
GEA 62,90 3,20% GEA
Porsche Automobil Holding SE 33,04 -2,02% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 37,23 -3,14% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
RWE AG St. 53,84 2,47% RWE AG St.
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,29 -1,71% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 785,00 1,40%

