Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Der LUS-DAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent höher bei 25 080,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 991,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 107,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 572,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 22 532,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 214,00 Zähler.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,74 Prozent auf 35,19 EUR), Siemens Energy (+ 2,62 Prozent auf 170,35 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 244,35 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 376,40 EUR) und RWE (+ 1,33 Prozent auf 53,38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Beiersdorf (-2,69 Prozent auf 106,75 EUR), Fresenius SE (-2,24 Prozent auf 49,23 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 100,20 EUR), Brenntag SE (-1,24 Prozent auf 52,56 EUR) und Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 228 853 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 191,124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at