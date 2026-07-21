Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX im Fokus
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21.07.2026 09:29:09
Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent stärker bei 24 841,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 929,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 701,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 997,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 195,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 244,00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,12 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,08 Prozent auf 65,33 EUR), Daimler Truck (+ 1,46 Prozent auf 43,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 42,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,10 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 1 001,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 34,82 EUR), Scout24 (-1,38 Prozent auf 71,45 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 35,28 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 57,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 511,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 369 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,657 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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