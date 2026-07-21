Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 21.07.2026 09:29:09

Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent stärker bei 24 841,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 929,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 701,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 997,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 195,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 244,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,12 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,08 Prozent auf 65,33 EUR), Daimler Truck (+ 1,46 Prozent auf 43,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 42,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,10 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 1 001,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 34,82 EUR), Scout24 (-1,38 Prozent auf 71,45 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 35,28 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 57,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 511,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 369 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,657 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten