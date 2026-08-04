Freundlicher Handel: LUS-DAX in Grün

Der LUS-DAX befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent höher bei 26 205,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 077,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 266,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 25 820,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 23 900,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 835,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,67 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 266,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,34 Prozent auf 64,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 152,30 EUR), Bayer (+ 3,06 Prozent auf 48,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 207,40 EUR) und Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 213,25 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-12,88 Prozent auf 25,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,49 Prozent auf 41,50 EUR), adidas (-1,76 Prozent auf 161,90 EUR), Daimler Truck (-1,71 Prozent auf 48,75 EUR) und Hannover Rück (-1,28 Prozent auf 247,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Zalando-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 214 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,454 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at