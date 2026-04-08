Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags kräftig

Der LUS-DAX schießt am Nachmittag in die Höhe.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 3,67 Prozent fester bei 24 080,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 244,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 228,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 23 656,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 197,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 645,00 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,98 Prozent nach. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 11,49 Prozent auf 164,72 EUR), Infineon (+ 11,42 Prozent auf 42,64 EUR), Siemens (+ 10,55 Prozent auf 232,15 EUR), Commerzbank (+ 9,53 Prozent auf 34,48 EUR) und Heidelberg Materials (+ 9,16 Prozent auf 185,95 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 56,92 EUR), RWE (-0,99 Prozent auf 58,10 EUR), BASF (-0,87 Prozent auf 51,48 EUR) und EON SE (-0,59 Prozent auf 19,52 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 955 667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at