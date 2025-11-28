Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|LUS-DAX-Performance
|
28.11.2025 15:58:44
Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus
Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 23 856,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 711,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 856,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX 24 242,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 24 050,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 19 432,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 19,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,06 Prozent auf 232,40 EUR), Infineon (+ 1,11 Prozent auf 36,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,03 Prozent auf 98,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,01 Prozent auf 115,55 EUR) und Symrise (+ 0,93 Prozent auf 71,58 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Daimler Truck (-1,78 Prozent auf 36,38 EUR), Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 1 499,50 EUR), Vonovia SE (-0,95 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius SE (-0,46 Prozent auf 47,14 EUR) und Bayer (-0,46 Prozent auf 30,48 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 608 226 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,346 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
