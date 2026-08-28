Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance
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28.08.2026 15:58:54
Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus
Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 26 482,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 420,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 546,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der LUS-DAX 25 517,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 25 117,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 24 050,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 3,84 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 46,71 EUR), RWE (+ 2,25 Prozent auf 59,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 76,66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 171,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,20 Prozent auf 39,65 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 45,69 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,70 EUR) und Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 149,32 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 959 906 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,608 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|62,40
|4,77%
|Deutsche Bank AG
|34,83
|1,21%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|45,64
|-0,88%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,72
|-0,85%
|Heidelberg Materials
|171,55
|2,08%
|Henkel KGaA Vz.
|75,96
|0,74%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,91
|3,13%
|Rheinmetall AG
|1 153,60
|-1,92%
|RWE AG St.
|58,78
|1,98%
|Scout24
|80,80
|0,00%
|Siemens AG
|289,10
|0,91%
|Siemens Energy AG
|147,96
|-1,79%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,92
|3,11%
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|L&S DAX Indikation
|26 494,00
|0,48%
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