Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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LUS-DAX-Performance 28.08.2026 15:58:54

Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 26 482,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 420,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 546,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der LUS-DAX 25 517,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 25 117,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 24 050,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 3,84 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 46,71 EUR), RWE (+ 2,25 Prozent auf 59,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 76,66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 171,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,20 Prozent auf 39,65 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 45,69 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,70 EUR) und Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 149,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 959 906 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,608 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 62,40 4,77% BMW AG
Deutsche Bank AG 34,83 1,21% Deutsche Bank AG
Fresenius SE & Co. KGaA 45,64 -0,88% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,72 -0,85% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 171,55 2,08% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 75,96 0,74% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,91 3,13% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 153,60 -1,92% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,78 1,98% RWE AG St.
Scout24 80,80 0,00% Scout24
Siemens AG 289,10 0,91% Siemens AG
Siemens Energy AG 147,96 -1,79% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,92 3,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

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L&S DAX Indikation 26 494,00 0,48%

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