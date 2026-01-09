MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|LUS-DAX im Blick
|
09.01.2026 17:58:36
Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent fester bei 25 254,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 279,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 106,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 115,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 621,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 20 329,00 Punkten.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 212,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1 900,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,55 EUR), Scout24 (+ 2,26 Prozent auf 86,00 EUR) und Beiersdorf (+ 2,22 Prozent auf 95,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-2,02 Prozent auf 382,30 EUR), MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 383,80 EUR), Commerzbank (-1,77 Prozent auf 34,99 EUR), Bayer (-1,66 Prozent auf 38,88 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 416 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,282 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26