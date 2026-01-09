Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus

So bewegte sich der LUS-DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent fester bei 25 254,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 279,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 106,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 115,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 621,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 20 329,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 212,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1 900,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,55 EUR), Scout24 (+ 2,26 Prozent auf 86,00 EUR) und Beiersdorf (+ 2,22 Prozent auf 95,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-2,02 Prozent auf 382,30 EUR), MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 383,80 EUR), Commerzbank (-1,77 Prozent auf 34,99 EUR), Bayer (-1,66 Prozent auf 38,88 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 416 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,282 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

