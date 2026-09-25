Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen

Für den LUS-DAX ging es letztendlich aufwärts.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 25 424,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 531,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 348,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 279,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 973,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 23 576,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 901 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215,212 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at