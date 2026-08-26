Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 26 288,00 Punkten aus dem Mittwochshandel.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 463,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 194,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 068,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 226,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 216,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,01 Prozent aufwärts. Bei 26 576,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 730 155 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,066 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at