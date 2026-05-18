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LUS-DAX-Performance 18.05.2026 17:59:22

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Der LUS-DAX befand sich schlussendlich im Aufwind.

Schlussendlich verbuchte der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,03 Prozent auf 24 318,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 439,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 638,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24 650,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 220,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 759,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,01 Prozent zurück. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 4,66 Prozent auf 255,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,64 Prozent auf 1 172,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR), SAP SE (+ 2,64 Prozent auf 147,86 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,42 Prozent auf 38,12 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-1,48 Prozent auf 35,94 EUR), Porsche Automobil (-0,94 Prozent auf 31,65 EUR), Brenntag SE (-0,78 Prozent auf 60,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 49,97 EUR) und BMW (-0,38 Prozent auf 74,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 7 084 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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