Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

So performte der LUS-DAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent stärker bei 25 354,00 Punkten.

Bei 25 049,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 409,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 25 310,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 24 711,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 339,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EON SE (+ 2,88 Prozent auf 18,02 EUR), Scout24 (+ 1,75 Prozent auf 81,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR) und Merck (+ 1,42 Prozent auf 146,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Brenntag SE (-3,44 Prozent auf 62,26 EUR), Zalando (-2,89 Prozent auf 25,16 EUR), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) und Commerzbank (-1,08 Prozent auf 36,69 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 045 591 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 229,940 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Mit 7,78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at