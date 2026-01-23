Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,37 Prozent höher bei 24 900,00 Punkten.

Bei 24 933,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 795,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 208,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 21 476,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,36 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 344,00 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), Siemens Energy (+ 3,09 Prozent auf 141,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,21 Prozent auf 1 830,00 EUR), Continental (+ 1,36 Prozent auf 67,00 EUR) und Bayer (+ 0,88 Prozent auf 44,56 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen adidas (-5,71 Prozent auf 143,75 EUR), Zalando (-4,12 Prozent auf 23,96 EUR), Siemens Healthineers (-1,84 Prozent auf 43,30 EUR), Beiersdorf (-1,70 Prozent auf 97,18 EUR) und Allianz (-1,65 Prozent auf 363,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 654 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

