Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,39 Prozent höher bei 25 324,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 242,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 365,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 087,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Wert von 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 296,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,09 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,83 Prozent auf 161,65 EUR), Continental (+ 2,35 Prozent auf 70,64 EUR), Infineon (+ 2,19 Prozent auf 79,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,94 Prozent auf 51,91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,77 Prozent auf 92,10 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-2,00 Prozent auf 55,88 EUR), EON SE (-1,37 Prozent auf 18,32 EUR), Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 252,00 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 150,66 EUR) und Rheinmetall (-0,10 Prozent auf 1 236,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 694 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,957 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at