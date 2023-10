Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,04 Prozent auf 15 400,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 15 408,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 363,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, stand der LUS-DAX bei 15 828,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 828,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 12 161,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,57 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 258,40 EUR), QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 38,54 EUR), Merck (+ 0,83 Prozent auf 158,35 EUR), Daimler Truck (+ 0,51 Prozent auf 31,48 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 20,56 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius SE (-11,74 Prozent auf 24,43 EUR), Zalando (-1,81 Prozent auf 22,24 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 167,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 38,86 EUR) und Infineon (-0,85 Prozent auf 32,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Fresenius SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 216 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 142,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zu erwarten.

