Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Kursentwicklung
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02.06.2026 09:29:07
Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,66 Prozent höher bei 25 222,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25 253,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 103,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 599,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 088,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,26 Prozent auf 84,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,23 Prozent auf 53,06 EUR), Siemens (+ 2,24 Prozent auf 278,75 EUR), Daimler Truck (+ 2,19 Prozent auf 42,06 EUR) und Zalando (+ 1,96 Prozent auf 23,38 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-3,05 Prozent auf 34,06 EUR), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 180,80 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 224,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 439,10 EUR) und Deutsche Börse (-1,17 Prozent auf 245,10 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 544 230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 205,659 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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