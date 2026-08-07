Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|XETRA-Handel im Blick
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07.08.2026 09:28:30
Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain
Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 26 244,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 128,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 271,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 463,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 24 399,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 24 209,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,83 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 73,95 EUR), QIAGEN (+ 2,92 Prozent auf 37,20 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Brenntag SE (+ 2,04 Prozent auf 65,96 EUR) und Commerzbank (+ 1,51 Prozent auf 39,07 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Daimler Truck (-2,41 Prozent auf 46,91 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Zalando (-0,99 Prozent auf 24,89 EUR) und Continental (-0,76 Prozent auf 67,56 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 390 126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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