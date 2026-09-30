Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 25 524,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 436,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 581,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, bei 26 571,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23 906,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,90 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 1,97 Prozent auf 147,35 EUR), EON SE (+ 1,60 Prozent auf 17,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 974,70 EUR), Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 193,40 EUR) und Bayer (+ 1,47 Prozent auf 49,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-0,48 Prozent auf 41,79 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR), Scout24 (-0,30 Prozent auf 66,90 EUR), Continental (-0,06 Prozent auf 68,26 EUR) und Henkel vz (-0,05 Prozent auf 73,78 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 196 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at