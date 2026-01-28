Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 24 906,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 863,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 942,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 482,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. 24 344,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 2,29 Prozent auf 68,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,11 Prozent auf 209,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,02 Prozent auf 143,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-2,14 Prozent auf 45,74 EUR), Fresenius SE (-1,64 Prozent auf 48,72 EUR), Symrise (-1,13 Prozent auf 71,86 EUR), Beiersdorf (-1,08 Prozent auf 95,70 EUR) und adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 402 390 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at