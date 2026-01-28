Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 28.01.2026 09:30:02

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 24 906,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 863,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 942,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 482,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. 24 344,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 2,29 Prozent auf 68,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,11 Prozent auf 209,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,02 Prozent auf 143,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-2,14 Prozent auf 45,74 EUR), Fresenius SE (-1,64 Prozent auf 48,72 EUR), Symrise (-1,13 Prozent auf 71,86 EUR), Beiersdorf (-1,08 Prozent auf 95,70 EUR) und adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 402 390 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten