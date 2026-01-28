Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|LUS-DAX im Fokus
|
28.01.2026 09:30:02
Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 24 906,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 863,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 942,50 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 482,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. 24 344,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 2,29 Prozent auf 68,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,11 Prozent auf 209,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,02 Prozent auf 143,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-2,14 Prozent auf 45,74 EUR), Fresenius SE (-1,64 Prozent auf 48,72 EUR), Symrise (-1,13 Prozent auf 71,86 EUR), Beiersdorf (-1,08 Prozent auf 95,70 EUR) und adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 402 390 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:59
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)