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LUS-DAX im Fokus 25.09.2026 09:28:38

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 25 424,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 356,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 482,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 279,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 973,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 576,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 31,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR), adidas (+ 1,79 Prozent auf 144,80 EUR) und Commerzbank (+ 1,66 Prozent auf 41,75 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 70,28 EUR), BMW (-0,35 Prozent auf 56,26 EUR), BASF (-0,31 Prozent auf 52,14 EUR) und Rheinmetall (-0,28 Prozent auf 987,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 434 729 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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