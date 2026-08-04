Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 32 523,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,041 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,310 Prozent auf 32 612,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 511,21 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 672,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 298,58 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 32 994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der MDAX bei 30 445,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 553,41 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,98 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5,00 Prozent auf 55,65 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,82 Prozent auf 89,20 EUR), Aurubis (+ 4,76) Prozent auf 189,20 EUR), JENOPTIK (+ 4,42 Prozent auf 39,22 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,88 Prozent auf 77,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Lufthansa (-10,09 Prozent auf 8,31 EUR), Elmos Semiconductor (-6,04 Prozent auf 140,00 EUR), AUMOVIO (-3,44 Prozent auf 39,25 EUR), TRATON (-1,99 Prozent auf 40,46 EUR) und Nemetschek SE (-1,45 Prozent auf 57,70 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 17 074 737 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,681 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at