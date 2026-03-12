Porsche vz. Aktie
Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 29 453,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 351,225 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 29 363,07 Punkte an der Kurstafel, nach 29 414,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 302,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 526,15 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,66 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2026, den Stand von 31 113,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, stand der MDAX bei 29 959,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der MDAX mit 28 685,73 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,93 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell K+S (+ 7,79 Prozent auf 16,75 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,74 Prozent auf 77,40 EUR), Talanx (+ 3,23 Prozent auf 105,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,69 Prozent auf 78,25 EUR) und Ströer SE (+ 2,62 Prozent auf 33,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TUI (-3,99 Prozent auf 6,79 EUR), Bilfinger SE (-2,71 Prozent auf 104,20 EUR), Lufthansa (-2,48 Prozent auf 7,87 EUR), AIXTRON SE (-2,45 Prozent auf 32,23 EUR) und thyssenkrupp (-2,08 Prozent auf 8,84 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 083 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
