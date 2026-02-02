Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent höher bei 31 231,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 367,731 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,313 Prozent auf 31 066,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 164,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 30 973,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 263,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der MDAX noch bei 30 979,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der MDAX mit 29 751,62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der MDAX auf 26 730,94 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,812 Prozent zu. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,52 Prozent auf 76,55 EUR), Talanx (+ 2,91 Prozent auf 109,60 EUR), Delivery Hero (+ 2,80) Prozent auf 24,26 EUR), Lufthansa (+ 1,63 Prozent auf 8,84 EUR) und PUMA SE (+ 1,62 Prozent auf 21,99 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-2,66 Prozent auf 10,99 EUR), HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 81,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,43 Prozent auf 96,45 EUR), WACKER CHEMIE (-2,26 Prozent auf 67,10 EUR) und LANXESS (-2,12 Prozent auf 17,09 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 986 677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,736 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at