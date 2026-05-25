Freundlicher Handel: MDAX legt am Montagmittag zu

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 2,08 Prozent auf 32 776,81 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 376,659 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,665 Prozent auf 32 321,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 108,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 796,96 Punkte, das Tagestief hingegen 32 321,67 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 30 249,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 431,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 894,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 796,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 11,85 Prozent auf 37,57 EUR), TUI (+ 4,91 Prozent auf 6,89 EUR), AUMOVIO (+ 4,59 Prozent auf 37,60 EUR), DEUTZ (+ 4,57 Prozent auf 10,18 EUR) und TRATON (+ 4,51 Prozent auf 33,82 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil IONOS (-1,41 Prozent auf 27,88 EUR), Nordex (-1,30 Prozent auf 42,56 EUR), K+S (-1,16 Prozent auf 14,54 EUR), WACKER CHEMIE (-0,88 Prozent auf 100,80 EUR) und Evonik (-0,81 Prozent auf 17,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 059 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,683 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at