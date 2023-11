Freundlicher Handel: MDAX legt schlussendlich zu

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,69 Prozent höher bei 25 819,66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 232,165 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 25 399,92 Punkte an der Kurstafel, nach 25 391,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 877,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 399,92 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,28 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 09.10.2023, einen Wert von 25 230,59 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 28 026,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wurde der MDAX mit 24 279,49 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 1,35 Prozent zu Buche. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 10,88 Prozent auf 50,45 EUR), Befesa (+ 7,23 Prozent auf 29,94 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,38 Prozent auf 114,50 EUR), EVOTEC SE (+ 4,17 Prozent auf 18,25 EUR) und RATIONAL (+ 4,11 Prozent auf 608,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-3,56 Prozent auf 27,12 EUR), Talanx (-1,41 Prozent auf 59,25 EUR), Stabilus SE (-1,07 Prozent auf 60,15 EUR), HELLA GmbH (-0,66 Prozent auf 75,40 EUR) und HOCHTIEF (-0,53 Prozent auf 94,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16 099 028 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 15,261 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. RTL lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,32 Prozent.

Redaktion finanzen.at