Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,52 Prozent höher bei 32 867,58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 383,964 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,301 Prozent fester bei 32 797,14 Punkten, nach 32 698,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 739,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 875,85 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,69 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 30 362,01 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Wert von 31 560,34 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, den Stand von 30 632,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,09 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 910,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,83 Prozent auf 54,78 EUR), AUMOVIO (+ 3,68 Prozent auf 39,45 EUR), PUMA SE (+ 2,70 Prozent auf 28,88 EUR), Sartorius vz (+ 2,58 Prozent auf 239,00 EUR) und TRATON (+ 2,55 Prozent auf 34,58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nordex (-3,15 Prozent auf 41,16 EUR), Aroundtown SA (-2,01 Prozent auf 2,53 EUR), Delivery Hero (-1,99 Prozent auf 37,98 EUR), WACKER CHEMIE (-1,93 Prozent auf 96,65 EUR) und United Internet (-0,75 Prozent auf 26,48 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 291 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,831 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at