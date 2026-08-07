Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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MDAX-Performance im Blick 07.08.2026 09:28:29

Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu

Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu

So bewegt sich der MDAX heute.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 32 456,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,163 Prozent auf 32 484,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 435,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 501,72 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,715 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 32 627,04 Punkten bewertet. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 31 561,23 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 31 331,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,77 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,50 Prozent auf 31,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,86 Prozent auf 82,15 EUR), DEUTZ (+ 3,39) Prozent auf 10,36 EUR), HENSOLDT (+ 2,57 Prozent auf 92,68 EUR) und United Internet (+ 2,38 Prozent auf 24,12 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aurubis (-3,92 Prozent auf 174,10 EUR), LANXESS (-2,21 Prozent auf 16,80 EUR), Fraport (-1,64 Prozent auf 65,95 EUR), AUMOVIO (-1,62 Prozent auf 36,35 EUR) und Porsche Automobil (-1,38 Prozent auf 28,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 252 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38,859 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 37,40 1,36% AUMOVIO
Aurubis 173,60 -4,35% Aurubis
DEUTZ AG 10,46 4,97% DEUTZ AG
Fraport AG 66,80 -0,15% Fraport AG
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
HENSOLDT 90,54 1,07% HENSOLDT
IONOS 32,08 6,30% IONOS
LANXESS AG 16,37 -4,16% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,44 -1,42% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG
United Internet AG 23,78 1,19% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 407,20 -0,07%

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