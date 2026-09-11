thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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XETRA-Handel im Blick 11.09.2026 12:26:52

Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus

Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus

Derzeit herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,16 Prozent auf 31 648,38 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 355,323 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 31 622,40 Zählern und damit 0,082 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 596,42 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 527,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 710,38 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 2,14 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 32 224,89 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 31 456,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der MDAX bei 30 146,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 2,24 Prozent auf 35,54 EUR), Fraport (+ 2,12 Prozent auf 60,35 EUR), Bilfinger SE (+ 2,08 Prozent auf 76,05 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,80 Prozent auf 85,00 EUR) und Nordex (+ 1,74 Prozent auf 39,66 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-5,66 Prozent auf 32,32 EUR), LANXESS (-4,74 Prozent auf 14,27 EUR), PUMA SE (-2,79 Prozent auf 21,60 EUR), WACKER CHEMIE (-2,48 Prozent auf 88,40 EUR) und United Internet (-1,65 Prozent auf 27,40 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 739 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,988 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,52 2,72% Bechtle AG
Bilfinger SE 76,00 2,01% Bilfinger SE
flatexDEGIRO AG 32,20 -5,63% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 60,40 2,37% Fraport AG
freenet AG 25,18 1,70% freenet AG
LANXESS AG 14,30 -3,83% LANXESS AG
Nordex AG 39,32 1,34% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,88 -0,14% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,94 0,94% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,69 -1,77% PUMA SE
thyssenkrupp AG 14,81 -0,20% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84,90 1,80% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 27,44 -0,94% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 88,45 -2,10% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 641,12 0,14%

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