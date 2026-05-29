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MDAX im Fokus 29.05.2026 17:58:29

Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Am Freitag wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent fester bei 33 361,55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 386,703 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,455 Prozent auf 33 391,18 Punkte an der Kurstafel, nach 33 239,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 33 261,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 547,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 3,22 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 30 010,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit 31 560,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 697,55 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 10,69 Prozent auf 62,15 EUR), Bechtle (+ 6,64 Prozent auf 33,42 EUR), IONOS (+ 4,61 Prozent auf 28,14 EUR), AUTO1 (+ 2,98 Prozent auf 22,80 EUR) und Lufthansa (+ 2,95 Prozent auf 8,58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-5,18 Prozent auf 36,98 EUR), Schaeffler (-3,30 Prozent auf 10,56 EUR), PUMA SE (-3,10 Prozent auf 29,07 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,88 Prozent auf 84,30 EUR) und HENSOLDT (-1,76 Prozent auf 88,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 11 246 490 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,881 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
06.05.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
06.05.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aroundtown SA 2,54 -0,78% Aroundtown SA
AUTO1 22,54 0,00% AUTO1
Bechtle AG 33,36 6,92% Bechtle AG
CTS Eventim 61,95 5,00% CTS Eventim
Delivery Hero 36,50 -6,31% Delivery Hero
flatexDEGIRO AG 33,82 2,42% flatexDEGIRO AG
freenet AG 25,26 -0,55% freenet AG
HENSOLDT 87,78 0,00% HENSOLDT
IONOS 28,02 0,00% IONOS
Lufthansa AG 8,53 2,20% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,80 0,00% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 28,91 -3,25% PUMA SE
Schaeffler AG 10,46 0,00% Schaeffler AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 85,70 0,00% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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MDAX 33 352,83 0,34%

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