Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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MDAX-Kursentwicklung 27.08.2026 17:58:40

Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün

Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün

Der MDAX verzeichnete letztendlich Kursgewinne.

Letztendlich legte der MDAX im XETRA-Handel um 1,15 Prozent auf 32 894,03 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 356,874 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 32 518,68 Zählern und damit 0,008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (32 521,35 Punkte).

Bei 32 518,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 919,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der MDAX noch bei 32 106,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der MDAX bei 33 009,45 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 30 482,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), Bilfinger SE (+ 5,37 Prozent auf 84,35 EUR), IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR) und Porsche vz (+ 4,55 Prozent auf 45,22 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Aroundtown SA (-2,25 Prozent auf 2,00 EUR), AUTO1 (-1,88 Prozent auf 21,98 EUR), LANXESS (-1,55 Prozent auf 13,95 EUR), Fraport (-1,45 Prozent auf 64,70 EUR) und TUI (-1,10 Prozent auf 7,19 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 298 530 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,658 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,00 -1,09% Aroundtown SA
AUTO1 21,94 -1,97% AUTO1
Bilfinger SE 84,40 5,50% Bilfinger SE
Fraport AG 64,60 -1,30% Fraport AG
freenet AG 24,16 -0,82% freenet AG
IONOS 34,80 4,69% IONOS
LANXESS AG 13,89 -1,42% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,00 -0,35% Lufthansa AG
Nemetschek SE 71,15 9,46% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,87 2,39% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,79 4,14% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
thyssenkrupp AG 14,89 3,58% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,22 -0,69% TUI AG
United Internet AG 26,66 5,46% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 947,28 1,31%

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