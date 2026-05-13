Freundlicher Handel: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels

Beim MDAX lassen sich am Mittwochmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 31 281,86 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,103 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,481 Prozent auf 31 159,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31 010,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 409,47 Punkte, das Tagestief hingegen 31 155,92 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,356 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30 251,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 299,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der MDAX mit 29 755,94 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,975 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 7,45 Prozent auf 56,95 EUR), JENOPTIK (+ 5,62 Prozent auf 41,32 EUR), thyssenkrupp (+ 5,35 Prozent auf 10,43 EUR), AIXTRON SE (+ 4,96 Prozent auf 48,65 EUR) und Aurubis (+ 4,34 Prozent auf 204,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Bilfinger SE (-5,71 Prozent auf 91,60 EUR), Lufthansa (-4,37 Prozent auf 8,15 EUR), Delivery Hero (-2,02 Prozent auf 23,75 EUR), Aroundtown SA (-2,00 Prozent auf 2,45 EUR) und Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 59,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 648 577 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,743 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at