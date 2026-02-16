TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

Index-Performance im Fokus 16.02.2026 17:58:40

Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Der MDAX zeigte sich letztendlich kaum verändert.

Letztendlich schloss der MDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 31 304,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 369,917 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 31 379,54 Punkte an der Kurstafel, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 504,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 212,04 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der MDAX mit 31 899,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der MDAX mit 27 659,84 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,95 Prozent auf 98,80 EUR), HOCHTIEF (+ 5,56 Prozent auf 391,00 EUR), Nordex (+ 4,63 Prozent auf 33,88 EUR), thyssenkrupp (+ 3,36 Prozent auf 10,91 EUR) und RENK (+ 2,61 Prozent auf 59,04 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil flatexDEGIRO (-6,87 Prozent auf 32,82 EUR), TeamViewer (-5,61 Prozent auf 4,95 EUR), LANXESS (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Nemetschek SE (-4,18 Prozent auf 64,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 25,84 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 404 086 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,296 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 6,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Ströer SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

