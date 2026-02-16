TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Fokus
|
16.02.2026 17:58:40
Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge
Letztendlich schloss der MDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 31 304,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 369,917 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 31 379,54 Punkte an der Kurstafel, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 504,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 212,04 Punkten.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der MDAX mit 31 899,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der MDAX mit 27 659,84 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Zähler.
Die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,95 Prozent auf 98,80 EUR), HOCHTIEF (+ 5,56 Prozent auf 391,00 EUR), Nordex (+ 4,63 Prozent auf 33,88 EUR), thyssenkrupp (+ 3,36 Prozent auf 10,91 EUR) und RENK (+ 2,61 Prozent auf 59,04 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil flatexDEGIRO (-6,87 Prozent auf 32,82 EUR), TeamViewer (-5,61 Prozent auf 4,95 EUR), LANXESS (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Nemetschek SE (-4,18 Prozent auf 64,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 25,84 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 404 086 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,296 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 6,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Ströer SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
17:58
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|26,04
|-2,84%
|flatexDEGIRO AG
|32,68
|-7,21%
|HOCHTIEF AG
|389,60
|6,10%
|LANXESS AG
|20,52
|-3,21%
|Nemetschek SE
|64,00
|-4,97%
|Nordex AG
|33,52
|4,10%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,69
|0,12%
|RENK
|58,67
|2,18%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,40
|-0,86%
|TeamViewer
|4,92
|-5,44%
|thyssenkrupp AG
|10,94
|3,50%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|97,65
|5,28%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 364,56
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.