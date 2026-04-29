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XETRA-Handel im Blick 29.04.2026 09:29:11

Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,64 Prozent auf 30 249,65 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 361,372 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,114 Prozent höher bei 30 091,77 Punkten, nach 30 057,46 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30 091,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 301,84 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 27 655,45 Punkte. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 31 233,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der MDAX bei 28 432,19 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,36 Prozent ein. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 12,01 Prozent auf 9,80 EUR), FUCHS SE VZ (+ 8,99 Prozent auf 40,96 EUR), TRATON (+ 2,79 Prozent auf 31,64 EUR), Salzgitter (+ 2,67 Prozent auf 46,16 EUR) und JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fraport (-3,17 Prozent auf 68,80 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 209,00 EUR), Aroundtown SA (-0,88 Prozent auf 2,48 EUR), HUGO BOSS (-0,87 Prozent auf 36,47 EUR) und LEG Immobilien (-0,83 Prozent auf 59,65 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 1 731 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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FUCHS SE VZ 40,14 -2,43% FUCHS SE VZ
HUGO BOSS AG 36,37 1,68% HUGO BOSS AG
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