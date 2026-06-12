Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,54 Prozent höher bei 31 941,62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 368,444 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,999 Prozent fester bei 31 770,23 Punkten in den Handel, nach 31 456,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 769,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 977,26 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,451 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 010,38 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 29 243,41 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 12.06.2025, mit 30 201,70 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 5,07 Prozent auf 6,84 EUR), Fraport (+ 5,03 Prozent auf 69,90 EUR), Lufthansa (+ 4,31 Prozent auf 8,38 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,17 Prozent auf 35,46 EUR) und KION GROUP (+ 4,02 Prozent auf 37,53 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-1,42 Prozent auf 77,76 EUR), Nemetschek SE (-0,88 Prozent auf 56,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,82 Prozent auf 72,20 EUR), Delivery Hero (-0,74 Prozent auf 37,57 EUR) und Evonik (-0,44 Prozent auf 15,68 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 043 434 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent.

Redaktion finanzen.at