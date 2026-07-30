Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 32 250,66 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 357,473 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,233 Prozent auf 32 168,62 Punkte an der Kurstafel, nach 32 243,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 972,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 389,87 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,058 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 809,10 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 30.04.2026, einen Wert von 30 589,95 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 30 940,68 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUMOVIO (+ 10,72 Prozent auf 40,80 EUR), Siltronic (+ 8,83 Prozent auf 73,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,64 Prozent auf 73,10 EUR), LANXESS (+ 5,09 Prozent auf 16,71 EUR) und Schaeffler (+ 5,06 Prozent auf 8,09 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-13,69 Prozent auf 58,00 EUR), KION GROUP (-4,89 Prozent auf 40,06 EUR), Knorr-Bremse (-4,43 Prozent auf 103,50 EUR), IONOS (-2,83 Prozent auf 32,22 EUR) und Bechtle (-2,69 Prozent auf 36,16 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 140 793 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at