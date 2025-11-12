Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,14 Prozent auf 29 538,48 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341,657 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,310 Prozent stärker bei 29 295,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 204,45 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 620,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29 274,64 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der MDAX 30 250,03 Punkte auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 31 001,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der MDAX bei 26 450,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,85 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 11,46 Prozent auf 19,40 EUR), Jungheinrich (+ 7,35 Prozent auf 31,54 EUR), Delivery Hero (+ 5,67 Prozent auf 18,46 EUR), AUTO1 (+ 5,35 Prozent auf 26,76 EUR) und TUI (+ 5,06 Prozent auf 7,65 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-4,88 Prozent auf 82,80 EUR), IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 25,16 EUR), RENK (-1,64 Prozent auf 62,81 EUR) und TeamViewer (-1,42 Prozent auf 5,91 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 135 972 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 42,589 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,91 Prozent gelockt.

